(Özel) Kepengi indirip oyun partisi verenlere 17 bin lira ceza kesildi

Baskında, içeride oyun oynayan 5 kişiye 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede yasak olmasına rağmen faaliyet yürütüldüğü ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Kağıthane polisi, adresi fiziki olarak takibe aldı. Kısa bir süre sonra iki kişinin internet kafenin önüne gelerek kepenklere vurduğu ve iş yeri sahibinin de kepenkleri açarak içeriye girdiğinin tespit edilmesi üzerine adrese baskın düzenlendi.

17 bin lira ceza kesildi

İnternet kafede oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralları ile korona virüs salgını tedbirlerine uymadıkları belirlenen iş yeri sahibi M.G.'nin de aralarında olduğu beş kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan kontrol ve denetimlerin ardından ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri de Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.