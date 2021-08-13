(ÖZEL) Kırmızı ışıkta geçen ticari taksi, motosikletliye çarpıştı: 1 yaralı

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde kırmızı ışıkta geçen taksinin motosikletliye çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi 222. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi sürücüsü kırmızı ışıkta kavşağı geçti. Seyir halindeki motosikletin geldiğini gören sürücü yolun ortasında durdu, ancak motosiklet sürücüsü direksiyonu kıramayınca taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motoruyla yola savrularak, yaralandı.

Taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçtan inerek yaralıya müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.