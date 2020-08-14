İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı

Beyoğlu’nda kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobil ve motosiklete çarptı.

Beyoğlu'nda kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onurcan O. yönetimindeki 34 JE 5551 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca önce Salih N. idaresindeki 34 HB 8592 plakalı hafif ticari otomobile, sonra da 34 CYH 916 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonrası hafif ticari otomobil sürücü Salih N. ve yanında oturan Emine N. ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.