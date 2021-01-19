(ÖZEL) Kış güneşiyle kartpostallık gün batımı

İstanbul'da gün batımıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Havadan çekilen şehrin eşsiz manzarası izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Beklenen kar yağışının gelmesi ile adeta gelinliğini giyen İstanbul'un her noktası kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde gün batımı manzarası havadan görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzü karlarla kaplı şehri adeta film platosuna çevirdi. Gökdelenlerin arasından gün batımı manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.