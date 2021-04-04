(Özel) Kısıtlamada evrak almak için Anadolu Yakası'na geçen sürücüye köprü geçişi pahalıya mal oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerini artıran polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip, evrak almak için Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen bir kişiye cezai işlem uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle ülke genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına Cumartesi günü yeniden dahil edildi. Yaklaşık 4 haftanın ardından Cumartesi günü de uygulanan kısıtlamada polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de polis ekipleri denetimlerine gece boyu devam etti. Denetim sırasında Avrupa Yakasından Anadolu Yakası'na evrak almak için geçen bir sürücünün geri dönmeye çalıştığı sırada durdurularak evrakları kontrol edildi. Evraklarını ibraz edemeyen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulanan sürücü, "Aslında benim çalışma iznim var ama ikamet adresime yürüme mesafesini geçmemem gerekiyormuş. Evrak almaya Anadolu Yakasına geçmiştim. Bilmiyordum cezai işlem uygulandı" diye konuştu.