(Özel) Kız kulesinde karabatakların masalsı dansı havadan görüntülendi

Kuşların masalsı dansı havadan görüntülendi.

Korona virüs hastalığının etkisinin göstermesinden sonra İstanbullar “Evdekal” çağrılarına duyarlılık göstererek gerek olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya başladı. Korona virüs salgınından sonra İstanbul sessizliğe büründü. Karabatak adı verilen kuşlar ise boğaza akın etti. Kız kulesi manzarasıyla boğazın sularında karabatakların dansı izleyenleri mest etti. Boğazda kuşların masalsı dansı havadan görüntülendi.