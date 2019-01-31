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(ÖZEL) Kızılderili müzisyenler vatandaşların ilgi odağı oldu

Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi’nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.


İstanbul'un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi her gün farklı tarzda müzik yapan grupların sahnesi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen müzisyenler yöresel müziklerini İstiklal Caddesi'nde insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Müziklerinin yanı sıra giydikleri renkli kıyafetlerle ilgi odağı olan müzisyenlerle fotoğraflar çekmek için vatandaşların birbirleriyle yarıştığı görüldü.


Caddede Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen de vatandaşların ilgisini çekti. Keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar müzisyenlere gönüllerinden kopan miktarlarda para vermeyi de ihmal etmedi.

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