(Özel) Koku üzerine eve giden belediye ekipleri şoke oldu

Beyoğlu'nda bir apartmanın giriş katında yaşayan yaşlı vatandaşın evinden gelen koku üzerine harekete geçen Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 3 kamyon çöp yığını ile karşılaştı. Çöp yığınları onlarca çöp torbasına konarak ekipler tarafından temizlendi.

Yahya Kahya Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katından çevreye kötü kokuların geldiği yönünde Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ihbar yapıldı. Belediye ekipleri tarafından kontrol edilen evde yaklaşık 3 kamyon dolusu çöp görüldü. Duruma hemen müdahale eden ekipler, yapılan dezenfekte çalışması birlikte yaklaşık 3 araçlık çöpü poşetlere koyarak topladı.

“Bu dairede yaşayan amca sürekli çöp taşıyor”

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, aynı binanın en üst katında yaşayan Gülistan Güven ise, “Ben 10 yıldır bu binada oturuyorum. Bu dairede yaşayan amca sürekli çöp taşıyor, binada merdivene bile bir şey koyulsa hemen alıp içeriye koyuyor. Sonra bayan geldi yanına, o da herhalde amca gibi kimsesiz. Kadın da amcadan beter çöp taşıyor. Dairelerinde elektrik yok, su yok öylece oturuyorlar. Ben bakkala gittim söyledim, evi böcek sardığını ve ilgilenmemiz gerektiğini. Sonra gittik muhtara dilekçe verdik" dedi.

İddiaya göre, yaşlı adamın Almanya'da oğlu olduğunu söyleyen bina sakini Güven, “Amcayla ilgilenilmesi lazım, evde elektrik, su yok. Amca çok yaşlı. Onun bakıma ihtiyacı var. Bu ev yine çöp dolacak. Amcayı bir yere yatırın, çünkü amcanın kendine bakacak hali yok. O bayan yine eve çöp taşıyacak. Bu dairede kalıyorlar ve gidecek başka bir yerleri yok” dedi.