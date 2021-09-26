(Özel) Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı

Levent'te takip ettikleri bir aracı durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün kol saatinin çalışmadığını fark etti. Saatin mıknatısla tutturulmuş arka tarafını açan polis, içerisine gizlenmiş satışa hazır kokain ele geçirdi. Polisi bile şok eden olayda araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıldığı düşünülen 34 VS 002 plakalı aracı Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde durdurdu. Polis ekipleri ardından aracın içerisindeki Vedat S. (28) ve Fırat C.'nin (27) şüpheli hareketleri üzerine araçta didik didik arama yaptı. Polis, ardından şahısların üstlerini aradı. GBT sorgularını da yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Mıknatıslı kol saatinden kokain çıktı

Aramalar esnasında Beşiktaş polisi, sürekli olarak saatine bakan sürücü Vedat S.'nin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi. Bu sırada saatin çalışmadığını anlayan polis, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğunu belirleyen polis, kapağı çıkartınca şaşkına döndü. Polis saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi. Araçta başka bir saat daha olduğunu gören polis, onun da aynı sistemle kapatıldığını ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi polis merkezine götürülürken, araç detaylı arama için otoparka çekildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.