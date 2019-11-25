İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Kontrolsüz şerit değiştiren sürücü az kalsın motosikletlinin ölümüne neden olacaktı

Kadıköy’de meydana gelen kazada, kontrolsüz şerit değiştiren otomobil sürücüsü seyir halinde olan motosikletliye çarptı.

Kadıköy'de meydana gelen kazada, kontrolsüz şerit değiştiren otomobil sürücüsü seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Motosikletlinin şans eseri ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kaza, 16:00 sıralarında Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü kontrolsüz şekilde bir anda şerit değiştirince seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler motosiklet sürücüsünü yerden kaldırarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.


Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kazaların sürekli olduğunu ifade eden esnaf, “Bu cadde üzerinde sürekli kazalar oluyor, ilk müdahaleyi genellikle biz yapıyoruz. Sol şeride bir trafik sinyal lambası koyulsa kazalar azabilir” diye konuştular.


Diğer taraftan, kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün şerit değiştirirken motosiklet sürücüsünü fark edemeyerek çarpma anı ve motosiklet sürücüsünün savrularak düşme anı yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.