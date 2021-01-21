İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Köpeğin 85 km hızla kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul’da bir köpeğin tehlikeli yolculuğunu görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'da bir köpeğin tehlikeli yolculuğunu görenleri şaşkına çevirdi. Köpeğin sahibi tarafından kamyonet kasasına bağlı olmadan serbest halde yolculuğu trafikte yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli yolculuk trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki köpeğin bağlı olmadan, serbest haldeki yolculuğunu görenler şaşkına döndü. Sahil yolunda 85 km hızla ilerleyen kamyonetin kasasında köpeğin bağlı olmadan sarkması yürekleri ağza getirdi. Başka bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde kamyonet kasasından sarkan köpek, aracın hareket etmesiyle kamyonet kasasında savruluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.