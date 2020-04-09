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(Özel) Korona tedbirleri kapsamında şerit çekilerek kapatılan Pendik Meydanı havadan görüntülendi

Pendik’te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldükten sonra polis ekipleri önlem aldı.

Pendik'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldükten sonra polis ekipleri önlem aldı. Pendik Meydanı şerit çekilerek yaya geçidine kapatıldı. Pendik Meydanı'nda alınan şeritli önlemler havadan görüntülendi.


Pendik Meydanı'nda adeta Taksim İstiklal Caddesi kalabalığını andıran görüntünün oluşması emniyet güçlerini harekete geçirdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri meydanın giriş çıkışına şerit çekerek yaya giriş ve çıkışını kısıtladı. Önlem alan emniyet mensupları ekip araçlarından sürekli ‘Evde Kal' anonsu yaparak vatandaşları uyardı.


Şerit çekilerek kapatılan Pendik meydanı drone ile havadan görüntüledi.

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