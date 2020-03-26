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(Özel) Korona virüs nedeniyle sahiller martılara kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan İstanbullular sahilleri martılara bıraktı.

İnsanların olmadığı Kartal ve Maltepe sahilini dolduran martılar havadan görüntülendi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Boş kalan sahilleri ise martılar dolduruyor. Kartal ve Maltepe sahillerinin boşalmasıyla birlikte sahiller martıların uğrak mekanı oldu. Boydan boya sahilleri dolduran martılar havadan drone ile görüntülendi.

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