İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Kucağında bebekle duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandı

Taksim Meydanın alt geçidinde bulunan otobüs duraklarında kucağındaki çocukla duygu sömürüsü yaparak dilenen çocuk, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yakalandı.


Beyoğlu Taksim'de çocuk dilencilerin artması ve vatandaşlara rahatsızlık vermesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Havanın soğuk olduğunu fırsat bilerek Taksim Meydanının alt geçidinde kucağında çocukla karton parçasına oturup, su satıyormuş gibi yaparak vatandaşların duygu sömürüsü yapan kadın ekiplerin dikkatini çekti. Kadını bir süre takip eden ekipler, daha sonra yanın giderek yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.