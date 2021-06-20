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(Özel) Küçükçekmece Gölü'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde görüldü. 3 su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki tekneye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde görüntülendi. Sahildeki bir vatandaş, 3 su samurunun yiyecek bulmak için bir tekneye çıktığını gördü. Telefonuna sarılan vatandaş, o anlar kaydetti.


Görüntülerde bir su samuru tekneye çıkarak yiyecek arıyor, ardından iki su samuru daha tekneye çıkıyor. Bir süre teknede duran su samurları daha sonra suya dalarak gözden kayboluyor.

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