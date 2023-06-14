(ÖZEL) Kurban Bayramı öncesinde hayvan satışlarına "kimyasal döküm" engeli

Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesinde kaçak dökülen kimyasal maddeler, besicileri isyan ettirdi. Kaçak dökümler nedeniyle yoldan araçlar geçemezken, kimyasal maddeden yükselen koku hayvan satıcılarını tedirgin etti. Besiciler, İBB yetkililerinden sorunun çözümü için yardım istedi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan kurban satış yerinin yolları Kurban Bayramı'na 15 gün kala kaçak dökümcülerin uğrak noktası oldu. Kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları hayvan satış noktasına giden yola kimyasal maddeler döktü. Yol araç trafiğine neredeyse tamamen kapanırken, kimyasal maddeden çıkan kötü koku vatandaşları da isyan ettirdi. Bir senedir Kurban Bayramı hazırlığında bulunan besiciler duruma tepki göstererek İBB yetkililerinden yardım istedi.

“Burayı döküm sahasına çevirdiler, bu kimyasal çok kötü”

Arnavutköy'de yolları kapanan hayvan satış noktasının işletmecisi olan Yaşar Yücel, “Burayı döküm sahasına çevirdiler, bu kimyasal çok kötü bir kokusu var gerçekten aşağıya da döktüler buna nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyorum. Yağmur yağdığı zaman duman çıkıyor ve yol kapandığı için bugün hiç kimse gelmedi bize hayvanlara bakmaya. Yetkililere haber verdik inşallah temizlenecek kaldırılacak ama burada çok sık oluyor kaçak döküm ve kim oldukları belli değil, akşam saati olduğu için plakayı alamadık biz. Yanına yaklaşıp nefes al insanı perişan ediyor bunun hayvanlara da zararı olur, olmasa da kurban almaya gelen insanlarda da endişe oluşturur bu durum” ifadelerini kullandı.

“Kurbana 15 gün kala bu şekilde olması bana yazık değil mi?”

Mehmet Erdem ise, “Dün akşam saat 21.00 civarı hayvanlarla işimi bitirdikten sonra kamyon sesi geldi. Ben ıslık çaldım, çağırıp bağırdım ama umurunda olmadı peşinden koştuk yakalayamadık zaten kaçarak gitti. Neredeyse devriliyordu bana yazık günah değil mi ben burada bir yıl çilesini çekeyim adam gelsin benim tekerime taş koysun emeklerimi ziyan etsin. Bu farklı bir döküm insanın boğazını yakıyor müşteri geliyor yol yok diyerek geri dönüyor böyle bir şey olabilir mi gerçekten. Burada bir ışıklandırma olsa ya da kamera olsa bir faydası olur belki. Burayı komple döküm sahasına çevirdiler. Bu kokuyu solumak sıkıntı bir yağmur yağsa kendisi duman atmaya başlıyor, 10 dakika yanında durun boğazınız yanıyor. Kurbana 15 gün kala bu şekilde olması bana yazık değil mi denk gelsek birbirimizi vuracağız” şeklinde konuştu.