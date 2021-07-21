(Özel) Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

İstanbul'da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Kurban Bayramı'nda ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Sultanbeyli'de sürücüsü belirlenemeyen 20 FP 451 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu. Aracın bagajına tıkılan kurbanlık koyun görenlere pes dedirtti. Sıcak havada kapalı camın ardında yolculuk eden koyun hareket etmekte dahi zorluk çekti. Kurbanlık koyunun bagajda sıkışık bir halde nefes bile almakta zorlandığı o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.