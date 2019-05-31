(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları saat 01.00 itibariyle trafiğe açıldı. Ramazan Bayramı öncesi açılan yollar sayesinde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayacakları düşünülürken, otoyol üzerinde yer alan bütün kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Otoyolun trafiğe açılan bölümleri havadan görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yolu kullanmaya başladığı görüldü.