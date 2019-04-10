(Özel) Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar

Tuzla'da bankadan para çeken bir kişinin aracını takip eden hırsızlar, aracın lastiklerinin havasını şiş sokarak indirdi. Ardından hırsızlar bankadan çıkan şahsı cip ile takip ettiler. Sürücü bir benzinlikte araçtan inip lastikleri kontrol ettiği sırada hırsızlar, aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. Araç sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde dün saat 12.30 sularında gerçekleşti. Aracını park edip bankaya giren Y.T. yanındaki 200 bin lirayı yatırmak için bankaya girdi. O sırada kendisini lüks ciple takip eden hırsızlar, Y.T.'nin aracının lastiklerine şiş sokarak havasını indirdiler. Para yatırdıktan sonra bankada çıkan şahıs aracına binerek ilerlemeye başladı. Fakat sürücü kısa süre sonra aracının lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ederek yol üzerindeki bir benzinliğe girdi. Bankadan çıkan şahsın aracını lüks cip ile takip eden hırsızlar, aracın yanında durarak hırsızlık için en iyi anı kolladılar. Y.T. aracından inerek lastikleri kontrol etiği sırada cipten inen bir hırsız, aracın sağ ön kapısını hızlıca açtı. Aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalan hırsız tekrar cipe bindi. Ardından hırsızlar olay yerinden hızla kaçtılar. Hırsızlık mağduru adam hırsızı cipe binerken fark etse de yetişemedi. Benzinlikte güpegündüz çantası çalınan adam, ilk şoku atlattıktan hemen sonra telefonuna sarılarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan hırsızların benzinlikte araçtan hızlıca çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.