İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Lodostan sebebiyle uçamayan martılar otoparka sığındı

İstanbul’da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi.

İstanbul'da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi.Martıların toplu halde durduğu görüntüler adeta mest etti.


İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Uçmakta zorlanan kuşlar güvenli gördükleri yerlerde toplanarak lodosun geçmesini bekledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Öte yandan ortaya çıkan görüntü adeta bir tabloyu andırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.