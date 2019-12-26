(Özel) Lüks otomobilin hava yastığını çalan hırsızlar kamerada

Esenyurt'ta lüks araçların hava yastıklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki lüks araçların yanına kendi araçları ile yanaşan hırsızlar, önce çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını gören hırsızlar, aracın camını kararak titizlikle hava yastığını söktü. Saniyeler içinde araçların pahalı parçalarını dikkatli bir şekilde söken hırsızlar, daha sonra geldikleri araçla kayıplara kaçtı. Sabah evinden çıkan araç sahibi Selçuk Efendioğlu, otomobilinin camının kırık olduğunu görünce şok yaşadı. Aracın hava yastığı diye tabir edilen airbag'in olmadığını fark eden Efendioğlu polisi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, lüks araçlardan zarar vermeden parça hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Airbag ile beraber 2 bin 500-3 bin civarında zararımız var”

Selçuk Efendioğlu, birkaç ay önce de aracının aynalarının ve airbagleri'nin çalındığını ifade ederek, “Bu civara dadanan bir grup var anladığım kadarıyla, devamlı bu civara gelerek arabalardan kıymetli parçaları söküyorlar. Benim aracın direksiyondaki airbag'i sökmüşler. Birkaç ay önce de yine çalmışlardır. Şikayetçi olacağım, kamera kayıtlarını alıp bildireceğim. Airbag ile beraber 2 bin 500-3 bin civarında zararımız var" dedi.

Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir araçla gelerek aracı park ettikten sonra lüks araçlara yaklaşıp airbagler'i söküp kaçtıkları görülüyor.