Özel Maç: Türkiye U21: 1 - Ukrayna U21: 1

Ümit Milli Takım, İstanbul’da özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti.
Ümit Milli Takım, İstanbul'da özel müsabakada Ukrayna U21 takımını konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan Ali Akman'ın pasını alan Bünyamin'in bekletmeden çektiği şut kalecinin kucağında kaldı.
10. dakikada gelişen Ukrayna atağında Mykhailo, rakiplerinden sıyrılarak pasını Vladyslav'a aktardı. Bu futbolunun yay üzerinden plase şutunu kaleci Berke, kornere çeldi.
17. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına Gökdeniz kafa ile vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada Erkan Eyibil'in yay üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şut savunmaya çarparak son anda kornere çıktı.
27. dakikada savunmada yapılan pas kaybında topu alan Danyil'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
51. dakikada Bodhan'ın sol kanattan ortasına Alefirenko kafa ile vurdu. Top direkten oyun alına döndü. Dönen topu Vladyslav tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada sağ kanattan iki rakibinden şık çalımla sıyrılan Ali Akman'ın içeri çevirdiği topa Yusuf Barasi kafa ile vurdu. Kaleci Fesiun son anda topu çeldi.
67. dakikada Ali Kaan'ın sağ kanattan ortasına ön direkte Tiago Barbaros kafa ile vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada Bünyamin ile paslaşarak ceza alanı içine giren Yusuf Barasi'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.
81. dakikada Barış Alper'in sol taraftan son çizgiye inerek içeri çevirdiği topta Batuhan Kör'ün vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Murat Altan
Türkiye U21: Berke, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Melih Altıkulaçdk. 76), Erkan Süer ? (Barış Alper Yılmaz dk. 39), Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar (Ali Kaan Güneren dk. 63), Erkan Eyibil (Yusuf Barasi dk. 63), Ali Akman (Batuhan Kör dk. 76), Ömer Faruk Beyaz (Tiago Barbaros Çukur dk. 46)
Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Kayra, Seyfettin Anıl Yaşar, Enis Destan, Batuhan Kör, Emre Kaplan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Ukrayna U21: Kiril Fesiun, Denys Kuzyk, Maksym Talovierov, Arsenii Barahov, Kostiantyn Vivcharenko, Volodmyr Brazhko, Dmytro Kryskiv (Muravskyi dk. 84 ?), Mykhailo Mudryk (Vladyslav Vanat dk. 84 ?), Danyil Alefirenko (Danylo Sikan dk. 61), Bodhan Viunnyk (Ivan Lytvnenko dk. 70), Vladyslav Supriaha (Kravchuk dk. 84 ?)
Yedekler: Morhun, Ihor Snurnitsyn, Oleksandr Drambaiev, Artur
Teknik Direktör: Rotan Ruslan
Goller: Batuhan Kör (dk. 81) (Türkiye), Danyil Alefirenko (dk. 27) (Ukrayna)
Sarı kart: Vladyslav Supriaha (Ukrayna)