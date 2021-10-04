(Özel) Maganda damat silahla dehşet saçtı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.