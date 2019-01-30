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(Özel) Mahalle kavgasında ortalık karıştı, polis biber gazıyla müdahale etti

Maltepe’de iki grubun kavga etmesiyle ortalık savaş alanına döndü, polis vatandaşlara biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Maltepe'de iki grubun kavga etmesiyle ortalık savaş alanına döndü, polis vatandaşlara biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Sokak ortasında yaşanan biber gazlı arbede, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Maltepe'de daha önce aralarında husumet olan iki grup geçtiğimiz gün karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma giderek büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çok sayıda polis ekibin olay yerine gelmesine rağmen ortalık bir türlü sakinleşmedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle ortalık karıştı. İki grup arasındaki tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırmaya çalışırken sokak ortasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar ile polis birbirini tartaklıyor, polis biber gazı ile vatandaşlara müdahale ediyor.

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