(Özel) Maltepe Büyükbakkalköy yolunu su bastı

Erken saatlerde etkili olan yağmur nedeniyle yol sular altında kalırken, yolu kullanan sürücüler de zor durumda kaldı. Aracı su alan bir sürücü uzun süre otomobilin içerisinde yardım beklerken, yoldaki su birikintisine belediye ekipleri kepçe ile müdahale etti.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur, Büyükbakkalköy yolu üzerinde yolun sel suları ile dolmasına neden oldu. Kısa sürede yolu dolduran sular, sürücüleri zor durumda bıraktı. Yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı sürücülerin araçlarının arıza yapması üzerine araçta mahsur kaldılar. Araç içerisinde mahsur kalan bir sürücü, uzun süre yardım bekledi. Direksiyon başında oturan genç sürücüye ise bir vatandaş yardım ederek, aracını iteledi. Bu sırada sel suyunun dolduğu alana gelen belediyeye ait bir kepçe ise yolun hemen yanında bulunan bir bahçenin duvarını yıkarak suyun önünü açtı. Büyükbakkalköy yolu bir süre sonra suyun çekilmesi ile tekrar normale döndü.