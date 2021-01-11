İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı

Maltepe’de bir evin önünde park halinde duran motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.

Maltepe'de bir evin önünde park halinde duran motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gece İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motor ile gelen iki kişi bir binanın önünde park halinde duran motosikletin önünde durdu. Çevreyi kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığından emin olan ikili çalacakları motosiklete doğru yöneldi. Şahıslardan biri motorun kilidini kırdıktan sonra sürüyerek çalıştırıp olay yerinden uzaklaşırken, diğer şahıs ise geldikleri motora binerek kaçmaya başladı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir apartmana ait olan güvenlik kamerasına yansıdı.


Sabah motorunun yerinde olmadığını gören sürücü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.