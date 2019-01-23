İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Maltepe'de işe gitmeye çalışan belediye işçisine otomobil çarptı

Maltepe’de sabahın erken saatlerinde işe gitmeye çalışan Ali Karaduman isimli belediye çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Maltepe'de sabahın erken saatlerinde işe gitmeye çalışan Ali Karaduman isimli belediye çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karaduman'ı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaza sabah 07.30 sıralarında E-5 Karayolu yan yolundaki Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Girne Mahallesi'ndeki Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu yakınında meydana gelen kazada, olay yerindeki vatandaşların aktardığı bilgiye göre aşırı hız yapan 34 TS 9921 plakalı otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve Maltepe Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Ali Karaduman'a çarptı. Talihsiz adam yol ortasında kanlar içinde kalırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Ağır yaralı olduğu görülen Karaduman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaduman'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.