(Özel) Maltepe'de kaybolan tavus kuşları için seferber oldular

Maltepe'de bir iş yerinin çatı katının bahçe bölümünde bulunan tavus kuşları çalışanlar tarafından beslenildikleri sırada uçarak gözden kayboldu. Kaybolan tavus kuşu için iş yeri çalışanları seferber oldu. Maltepe Belediyesi kaybolan tavus kuşları için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Maltepe'de geçtiğimiz Cumartesi günü Gülsuyu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı katında bulunan bahçede akşam saatlerinde meydana geldi. İş yerinin çatı katında bulunan bahçe kısmında hobi amaçlı besledikleri tavus kuşları beslenildikleri sırada uçarak karşı binanın çatısına kondu. İş yeri çalışanlarının tüm arama çalışmalarına rağmen tavus kuşları bulunamadı. Maltepe Belediyesi'nden yardım hayvanseverlere Maltepe Belediyesi arama çalışmaları yaparak destek verdi. Maltepe Belediyesi sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak kaybolan tavus kuşları için Maltepelilerden yardım istedi.

Tavus kuşları kaybolan iş yeri çalışan Yavuz Bircan, “Geçtiğimiz Cumartesi günü Manisa'dan getirerek iş yerimizin bahçesinde beslediğimiz tavus kuşları çatıdan çatıya uçarak gözden kayboldu. Maltepe Belediyesine çok teşekkür ederiz, bizlere yardımcı olarak bulunması için çalışma başlattı. 3 gündür kayıplar, aç susuz neredeler ne yapıyorlar bilmiyoruz. Biz çok üzgünüz, buradan bulan, gören vatandaşlara sesleniyorum. Onlara yemek vererek karınlarını doyurarak Maltepe Belediyesine haber vererek bize ulaşabilirler. Lütfen yardımcı olusunlar, herkese teşekkür ederim “ diye konuştu.