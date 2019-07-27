(Özel) Market dönüşü minik Ada'ya araba çarptı, cips poşeti yerde kaldı

Esenyurt'ta cadde üzerinde hızla seyreden araç, markete gidip cips alıp evine dönen 5 yaşındaki Ada Gülbudak'a çarptı. Çocuğa çarpıp kaçan araç ve sürücüsü olay yerine yakın bir yerde yakalanırken çocuğun hastanedeki hayat mücadelesi devam ediyor. Evinin önünde araba çarpan minik Ada'nın cips poşeti ise görenlerin yüreklerini dağladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Ada Gülbudak evinin karşısındaki markette cips alıp tekrar yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada 34 LS 8677 plakalı araç sürücüsü R.B. yolda seyir halindeydi. Bir anda karşıya geçmeye çalışan kıza çarpan R.B. daha sonra olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası sesleri duyan Gülbudak'ın yakınları yaralı haldeki kız için ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ağır yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Sürücü R.B. ise kaza yerine yakın bir noktada araç ile birlikte Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sürücü polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan olay anını görgü tanığı anlatarak, "Ben su taşıyordum burada araba biraz süratliydi. Küt diye bir ses çıktı kızı bu tarafa attı. Kızın ağzından burnundan hemen kan geldi. Komşumuzun kızıydı. Kız hemen mum gibi söndü. Babası hastaneye götürdü" dedi.

Cips poşeti yerde kaldı

Markete dönüşü araba çarpan minik Ada'nın cips poşeti ise yolda kaldı. Polis ekipleri olay yerini emniyet inceleme üzere emniyet şeridine aldı.

Şüphelinin mahkemedeki işlemleri devam ediyor.