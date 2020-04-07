(Özel) Maskesiz ticari taksi sürücüsüne bin lira ceza

Sultangazi'de korona virüs ile mücadele kapsamında polis ekipleri meydanlarda denetim yaptı. Otobüs, minibüs ve ticari taksiler ile vatandaşların kimliklerinin kontrol edildiği denetimde maskesiz ticari taksi sürücüsüne bin lira ceza yazıldı. Taksi sürücüsü ise, “Bir iki iş alalım da maske alalım. Maske ücretsiz nerede dağıtılıyor? Gösterin de alalım” diye tepki gösterdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması, özel araçlarda ve toplu kullanım alanlarında maskesiz dolaşılması yasaklandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe meydanlarında denetim yaparak otobüs, minibüs ve ticari taksiler ile vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Dışarıdaki vatandaşları sosyal mesafeye uyma ve maske takma konusunda uyaran polis ekipleri, minibüs şoförlerine de kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma konusunda ikazda bulundu.

Maskesiz sürücüye bin lira ceza

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz araç kullanan ticari taksi sürücüsüne bin lira cezai işlem uyguladı. 15 gündür dışarıya çıkmadığını söyleyen taksi sürücüsü, “1 liramız yok. 15 gündür arabaya çıkmadım sigara param bile yok. Daha yeni arabaya çıkıyorum, şimdi araba değiştik. Bir iki iş alalım da maske alalım. Maske ücretsiz nerede dağıtılıyor? Gösterin de alalım. e-Devlet'ten de girdim hiçbir yerde göstermiyor nereden alındığı” dedi.