(Özel) Maslak'ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü

Maslak'ta bulunan gökdelenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla donatıldı. Devasa bayraklarla donatılmış gökdelenler havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanırken İstanbul'daki devasa boyuttaki iş kulelerine de dev bayraklar asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü büyük beğeni topladı. Maslak'ta bulunan binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi.