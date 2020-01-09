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(Özel) Mecidiyeköy'de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar

Mecidiyeköy meydanında çiçekçilik yapan iki şahıs kavgaya tutuştu.

Makas ve tenis raketiyle birbirine saldıran şahıslar, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.


Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Meydan'da meydana geldi. İddiaya göre meydanda çiçekçilik yapan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Şahısların birinin elinde makas diğerinin elinde tenis raketi gören polis ekipleri, olaya hızlıca müdahale etti. Müdahale sonucu polis makaslı şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. Diğer şahıs da başka bir ekip tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltı işlemi esnasında polis ekiplerine zorluk çıkartan iki kadın da olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

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