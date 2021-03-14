(Özel) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'deki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

Günümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsü olarak aslına uygun hizmet veren Osmanlı döneminin son şaheserlerinden İstanbul'daki "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" binasının restore çalışmaları havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında İstanbul'daki Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasının restorasyonu için bir protokol imzalanmıştı. Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han tarafından inşa ettirilen 200'ü aşkın hastaneden biri olan ve döneminin son şaheseri olarak bilinen Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin yenileme çalışmaları başladı. Protokol çerçevesinde yenilenen tarihi miras için İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile üniversite ortak çalışıyor. Tarihi binadaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'in tarihçesi

Üsküdar Selimiye'de Tıbbıye Caddesi üzerinde bulunan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 1894 yılında başlanmış ve 1903 yılında tamamlanmıştır. Binanın açılışı ise Sultan II. Abdülhamid'in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Binanın mimari tasarımı, dönemin önde gelen mimarlarından Alexandre Vallaury ve Raimondo D'Aronco'ya aittir. Bina Haydarpaşa Askeri Hastanesi ve Selimiye Kışlası mimari tarzıyla uyum içinde 80 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilmiştir. Dört kenarı koridorlarla çevrili dikdörtgen bir iç avlusu ile 54 bin metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, 1903-1909 yılları arasında Askeri Tıp Mektebi iken bu tarihten sonra sivil tıp mektebi olarak da hizmet vermiştir. Bünyesinde cerrahhane de barındıran Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, botanik bahçesi ve tıbbi bitkileri ile eczacı yetiştirilmesine de katkı sunmuştur. Baytar mektebi binanın hemen civarında kurulmuştur. Karşısında bulunan Haydarpaşa Asker Hastanesi, yeraltı tüneli ve raylı sistem ile mektep binasıyla bağlantı sağlayarak öğrenciler için eğitim hastanesi olarak kullanılmıştır. Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde eğitim verilen bu Tıp Mektebi'nden çok değerli siyasetçi ve bilim adamları yetişmiştir. 1933 yılına kadar tıbbiye olarak hizmet veren Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, 1933-1983 yılları arasında Haydarpaşa Lisesi olarak eğitim vermiştir. 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi'ne tahsis edilerek içerisinde Tıp Fakültesinin de bulunduğu eğitim külliyesi olarak hizmet vermiştir. Bina günümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak hizmet vermektedir.