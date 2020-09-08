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(Özel) Metrobüs arıza yaptı, binlerce kişi mağdur oldu

Küçükçekmece Florya durağında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle Beylikdüzü istikametindeki metrobüsler yolda kaldı.

Metrobüsün arıza yapması, seferlerin aksamasına ve vatandaşların mağdur olmasına neden oldu. Uzun metrobüs kuyruğu oluşan durak ise drone ile havadan görüntülendi.


İstanbul'da son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrbüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi. Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi Florya durağında arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti. Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Bir süre metrobüs hattında bekleyen arızalı metrobüs daha sonra çekici tarafından emniyetli alana çekildi.

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