(Özel) Minibüste 46 yıllık emek ve birikimi olan bilgisayarı unuttu, şoför geri teslim etti

Kartal'da yolcu indiren hatlı minibüs şoförü, yolcunun bilgisayar çantasını minibüste unuttuğun fark ederek muhafaza altına aldı. Bilgisayarını unutan gazeteci Kubilay Çelik daha sonra şoförle bir araya gelerek, içerisinde 46 yıllık birikimi olan laptopu ve bilgilerin yedeğini tuttuğu harddiskini geri aldı. Şoförün bu düşünceli davranışı takdir topladı.

Pendik Kadıköy hattında minibüs şoförlüğü yapan Cemalettin Ketenci, Kartal'da indirdiği bir yolcunun çantasını minibüste unuttuğunu fark etti. Şoför Ketenci çantayı minibüsün önüne getirerek muhafaza altına aldı. Çantasını minibüste unutan gazeteci Kubilay Çelik çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek minibüsün plakasını tespit etti. Ardından minibüs derneğine giderek kayıp ihbarında bulundu. Şoför Ketenci, daha sonra bir araya geldiği Çelik'e çantasını teslim etti. Gazeteci Çelik, 46 yıllık emeğinin ve birikiminin çantadaki laptop ve harddiskte olduğunu belirterek şoför Ketenci'ye teşekkür etti.

Olay hakkında konuşan şoför Cemal Ketenci, “Kartal'da yolcu indirdim, fakat arabada bir çanta olduğunu kapıyı kapattıktan sonra gördüm. Diğer bir yolcuya da rica ettim, getirdi çantayı verdi. Devam ettim, Pendik'e giderken dernek görevlileri, Fatih Bey beni aradı. Ben de emanet bende dedim, teslim ettim. Sonrada öğrendiğime göre 45 yıllık bir emeği varmış. Biz de şoför esnafı olarak elimizden geleni yapıp teslim etmek görevimiz. Ben içinde ne olduğunu görmedim. Değerli laptop ve harddiski varmış. Gazeteci emeği varmış” dedi.