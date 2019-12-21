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(?zel) Minib?sten 3 ton ka?ak akaryak?t ??kt?

?stanbul’da polis ekipleri ??phe ?zerine bir minib?s? durdurdu.

?stanbul'da polis ekipleri ??phe ?zerine bir minib?s? durdurdu. Minib?s?n kap?lar? a??l?nca polis ekipleri ?a?k?nl?k ya?ad?. Minib?s?n kasas?nda tanklar?n i?erisinde 3 ton ka?ak mazot bulundu.


Sultanbeyli'de yolda ilerleyen minib?s? ??phe ?zerine durduran Sultanbeyli ?l?e Emniyet M?d?rl??? ekipleri, ara?ta incelemelerde bulundu. Polisin yapt??? sorgulamas?nda minib?s?n yakalamas? oldu?u ve icra sat?? ?erhi konuldu?u ortaya ??kt?.


Minib?ste yap?lan incelemede 3 adet tank varil i?inde ka?ak mazot oldu?u belirlendi. Faturas? veya sevk irsaliyesi olmayan mazotun miktar?n?n 3 ton oldu?u tespit edildi. Ara? s?r?c?s?ne trafik y?n?nden ?e?itli maddelerden toplam 7 bin 581 TL idari para cezas? uyguland?.


Ara? s?r?c?s? Abdulkadir B. ve yolcu Eyy?p C. isimli ?ah?slar gerekli i?lemler i?in Asayi? B?ro Amirli?ine teslim edildi.

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