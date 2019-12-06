(Özel) Minibüsün yol ortasında alev topuna döndüğü anlar kamerada

Tuzla'da seyir halinde olan minibüsün koltuğunun altından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, şoför kendisini son anda dışarı attı. Yol ortasında alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde geçtiğimiz akşam yaşandı. Sürücü Turgay Ş. minibüsüyle yolda ilerlediği sırada koltuğun alt kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü, dumanın kaynağını aramak için aracını yol kenarına çektiği sırada araçtan bir anda alevler yükseldi. Turgay Ş. yanmaya başlayan araçtan kendisini son anda dışarı atarken alevlerin kısa sürede sardığı minibüs adeta alev topuna döndü. Sürücü Turgay Ş. olayın şokunu yaşarken yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sürücü Turgay Ş., olayın şokunu atlattıktan sonra tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Olaya tanık olan bir vatandaş, "Minibüs seyir halindeyken bir anda alev alıyor. Kısa zamanda biz de olayı yakından gördük. Araç şoförü aracı terk etti. Can kaybı yaralanma olmadı. Vatandaşlar itfaiyeye kısa zamanda bilgi verdi. İtfaiye müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Şoför şok etkisinden kurtulduktan sonra onu da tedbir amaçlı hastaneye götürdüler” dedi.

Minibüsün yol ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarındaki minibüs alev alev yanıyor. İtfaiye yangına müdahale ediyor.