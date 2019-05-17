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(Özel) Minik kızın yangın dumanı arasındaki hayvan sevgisi

Beylikdüzü’nde bir apartmanın boşluğunda bulunan hurda eşyalardan çıkan yangının dumanı kısa sürede binayı sardı.

Beylikdüzü'nde bir apartmanın boşluğunda bulunan hurda eşyalardan çıkan yangının dumanı kısa sürede binayı sardı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarılırken, minik bir kızın köpeği ve civcivleri için gözyaşı dökmesi kameralara yansıdı.


Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Merdiven boşluğundaki hurda malzemelerin yanmasıyla başladığı belirtilen yangının dumanı kısa sürede tüm binayı sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beylikdüzü İtfaiyesi üst katlarda kalan vatandaşları merdiven ile tahliye etti.



Köpeği ve civcivleri için gözyaşı döktü


Binanın bahçe katında oturan küçük bir kız çocuğu ise köpeği ve civcivleri için gözyaşı döktü. Minik kızın o anları kameraya yansıdı.

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