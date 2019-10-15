(Özel) Minik Zübeyda, yaralı tavşanı için yardım bekliyor

Küçükçekmece'de minik tavşanını parka götüren 13 yaşındaki Zübeyda hayatının şokunu yaşadı. Sahibi tarafından tasması çıkartılan köpek tavşana saldırarak yaraladı. Tavşanını veterinere götüren ancak ilgilenilmediğini söyleyen minik Zübeyda, yetkililerden yardım bekliyor.

Küçükçekmece'de yaşayan 13 yaşındaki Zübeyda Özeren, minik tavşanını hava alması için parka götürdü. Annesi ile birlikte parka gelen Zübeyda tavşanını dolaştırırken büyük şok yaşadı. Sahibi tarafından tasması çıkartılan bir köpek, Zübeyda'nın tavşanına saldırarak yaraladı. Ne olduğunu anlamayan Zübeyda Özeren bağırarak yardım istedi. Annesi ile birlikte gittiği parkta yaşanan olay nedeniyle korkan Özeren ağlamaya başladı. Köpeğin saldırısı sonrası boynundan yaralan tavşan daha sonra tedavi için veterinere götürüldü. Veterinerin yaralı tavşan ile ilgilenmediğini iddia eden baba Yaşar Özeren, tavşanın bir an önce tedavi olması gerektiğini ifade etti.

Yaralı tavşan ile ilgilenilmedi iddiası

Köpek tarafından saldırıya uğraması sonucu yaralanan 'Tavşan'ı tedavisi için veterinere götürdüğünü fakat burada tavşan ile ilgilenilmediğini iddia eden Yaşar Özeren, “Eşim ve çocuklarım biz parka gidiyoruz diyerek tavşanla birlikte parka gittiler. Parka gittiklerinde yeşillik alan diye tavşanı bırakmışlar. Tavşan bir süre sonra kayboldu. Büyük bir köpeğin tavşana saldırdığını gördüler. Köpek o esnada tavşanın boğazını sıkmış. Köpeği kovalamaya çalıştıklarında tavşanı zorlukla elinden almışlar. Köpeğin sahibine köpeği neden serbest bıraktı diye kızdılar. Sahibi de 'ben bir şey yapmaz sandım' dedi ve arkasında bakmadan oradan ayrıldı. Eve geldiklerinde bana olayı anlattılar. Köpek, tavşana saldırmış diye. Bizde hemen veterinere gittik. Bir tanesi kapalıydı. Sonra başka bir veterinere gittik. O da 'ben tavşanlara hiç bakmadım. Benim ilgi alanıma girmiyor. Cerrahi bir müdahale gerekiyor. Kedi ya da köpek olsa bakardım ama buna bakamam' dedi. Bu sefer de başka bir veterinere gittik. O da bize sadece muayenesi 500 TL olur ilaçları hariç dedi. Şu anda benim o kadar imkanım yok. Biz de Büyükşehir Belediyesini aradık, bize olumsuz cevap verdiler. 'Biz evcil hayvanlara bakıyoruz, kedi ya da köpek olsa bakarız' denildi. Tavşana bakmadılar. Veteriner bakmayınca ben de çocuklarda çok üzüldük. Vicdanım rahat değil böyle olmasına" dedi.

Tavşana köpeğin saldırdığı anda çok korktuğunu kaydeden Zübeyda Özeren, “Annemin arkadaşı ile birlikte parka gittik. Ben de tavşanı yanıma aldım. Ben tavşanı bırakıp masaya gidiyordum. O esnada arkamı dönüp tavşana bakarken köpeği gördüm. Köpek, tavşanın üstüne çökmüş, elleriyle bastırıyordu. Ben o esnada kovmaya çalıştım ama köpek gitmedi, çok korktum. Hemen annemlere söyledim. Annemler de geldi köpeği kovdu. Sahibi ‘oynuyor, bir şey yapmaz' dedi. Tavşan bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sonra tavşanın peşinden gittim. Annem tavşanı daha sonra ağacın altından aldığında boynu kesik gibiydi, kan akıyordu. Ben o esnada ağlamaya başladım. Köpeğin sahibini aradım ama bulamadım. Burası park. Bunu tavşana yapan çocuğa da yapar. Madem köpeği parka getiriyor, tasmasız dolaştırmaması lazım” şeklinde konuştu.