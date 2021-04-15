(Özel) Misafir olarak geldikleri sitede, site sakininin köpeğini çaldılar

Pendik'te köpeğini gezdirmek için sitenin bahçesine indiren vatandaşın bir anlık dalgınlığı köpek ile sahibini ayırdı. Aynı siteye misafirlik için gelen şahıslar vatandaşın dalgınlığından faydalanarak köpeği çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'e bağlı Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan lüks bir sitede gerçekleşti. Köpeğini gezdirmek için oturduğu sitenin bahçesine indiren Hatice Helin Güleşce'nin bir anlık dalgınlığı köpek hırsızlarının hedefi yaptı. Köpeği sitenin dışına çıkmasını fırsat bilen ve aynı siteye misafirlik için gelen iki şahsın köpeği siteden yaklaşık 1,5 km uzaklığa kadar yanlarında götürdüğü, siteden iyice uzaklaştıktan sonra köpeği kucaklarına alarak götürdükleri görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan köpeğine ulaşmak için her yolu deneyen Hatice Helin Güleşce ise köpeğini getirene ödül vereceğini söyledi. Cep telefonundan köpeği ile beraber olduğu anlardaki görüntülere bakarken gözyaşlarını tutamayan Güleşce güvenlik kameralarında köpeğini kucaklayıp götüren şahısların bir an önce bulunmasını istiyor. Köpeği “PARS” için emniyet güçlerine suç duyurusunda bulunan Güleşce gelecek mutlu haberi bekliyor.

Çalınan köpek sahibi Hatice Helin Güleşce, “Siteye misafir gelen 2 kişi sitenin çıkışında planlı değil. Tamamen köpeği gördükten sonra art niyetli olarak köpeği takip ediyor. Köpeğin arkasından siteden çıktıktan sonra sokağın başına kadar yanında yürüterek götürüyor. Ana caddeye çıktıktan sonra köpeği kucağına alıyor. Aydınlı bölgesine doğru gidiyorlar" dedi.

“Benim için köpeğim evlattan öte“

Güleşçe konuşmasının devamında, "Köpeğimi bulan veya getiren olursa ödül vermeye razıyım. Çok üzgünüm lütfen görenlerin, duyanların bana ulaşmasını bekliyorum” dedi.