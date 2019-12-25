İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Motosiklet sürücüsünün arıza yapan motosikleti ayağıyla ittirdiği anlar kamerada

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı.

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen arızalı motosikleti ayağıyla iterek metrelerce ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, arıza yapan aracı nedeniyle yolda kalan bir motosikletliye, yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Arızalı motosikletin yanına yanaşan motosikletli, önündeki arızalı motosikleti ayağıyla ittirerek metrelerce ilerlemesini sağladı. Arızalı motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte adeta faciaya davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.


O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arıza yapan motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.