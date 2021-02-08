İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

Kadıköy’de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı.

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı. O anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürüyerek taşımaya çalıştı. Öte yandan, motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.


Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.