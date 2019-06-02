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(Özel) Motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp, tek teker giden maganda kamerada

Tuzla’da motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, şaşkına çevirdi.

Tuzla'da motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan şahıs bu anları sosyal medyada da paylaştı.


Tuzla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek tek ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde şahıs kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahıs gözden kayboluyor. Öte yandan şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

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