(Özel) Motosikletine fazla yük atan sürücü hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Motosiklet sürücüsünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafiği riske atan olay E-5 karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa mevkiinde yaşandı. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 34 MN 0572 plakalı motosiklet, aşırı yükünün olmasından dolayı trafiği riske attı. Motosiklet sürücüsünün dikiz aynalarının kapalı olması sebebiyle hem kendi güvenliğini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletin aşırı yükten dolayı dikiz aynalarını kontrol edemediği ve denge sorunu yaşadığı görüldü. Motosiklet sürücüsü, trafik kurallarına uymayarak Ankara istikametine seyir etmeye devam etti.