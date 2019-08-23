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(Özel) Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada

Beşiktaş’ta motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Beşiktaş'ta motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.



İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, motosikletli bir maganda araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden maganda hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ölüme meydan okuyan motosikletli, İstanbul'un birçok noktasında motosikletle trafikte adeta terör estirdi.



Bir tekerleği devamlı havada


Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi bir de araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçerek “makas” attı. O anları kaydettiren maganda, bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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