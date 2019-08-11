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(Özel) Motosikletli, otobüsün altına girmekten kıl payı kurtuldu

E-5 Karayolu’nda seyir halinde olan motosikletli gence, halk otobüsü çarptı.

E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan motosikletli gence, halk otobüsü çarptı. Kaldırım ile otobüs arasında sıkışan genç, aracın altına girmekten kıl payı kurtuldu. O anlar kask kamerasına yansıdı.


E-5 Karayolu Saadetdere mevkisi Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa D. yoğunlaşan trafikte araçların arasından geçmek istedi. Genç sürücü manevra yaparak şeride girdiği esnada arkasından seyreden halk otobüsü motosiklete çarptı. Çarpma sonucu hakimiyeti kaybeden motosikletli kaldırım ile otobüs arasında sıkıştı. Kazayı fark eden otobüs şoförü durdu. Genç motosikletli ise otobüsün altına girmemek için çaba sarf etti. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu genç, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ve yaşananlar ise gencin kask kamerasına yansıdı.

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