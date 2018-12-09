(Özel) Motosikletlilerden örnek davranış

Beykoz Kavacık'ta motosikletiyle seyir halindeyken emniyet şeridindeki kamyonete çarpan genç kız yaralandı. Olayı duyarak hastaneye koşan motosiklet tutkunları ise hiç tanımadıkları aileyi ve genç kızı yalnız bırakmadı.

Kaza, Beykoz Kavacık Köprü çıkışında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki Feride Ayça Çelik (33) emniyet şeridinde yavaş bir şekilde ilerleyen kamyonete sol arka kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaskı fırlayan ve yaralanan Feride Ayça Çelik, bir başka motosikletlinin yardımıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı motosikletçiler derneğinden duyan aile hastaneye koştu. Genç kızı motosiklet tutkunları da yalnız bırakmadı. Hastaneye gelen motosikletliler, genç kıza ve ailesine destek olarak örnek bir davranış sergiledi.

“Biz olayı motosikletçiler derneğinden haber aldık”

Feride Ayça Çelik'in ağabeyi Ali Çelik, “Kazayla nasıl meydana geldiğiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Temizlik yapan ufak bir kamyon ya da kamyonet varmış. O temizlik yaparken motosiklet de arkadan geliyor. O sırada başka bir araç olaya karışmış mı karışmamış mı bilmiyoruz. Biz olayı motosikletçiler derneğinden haber aldık. Kazadan hemen sonra oradan geçen bir motorcu arkadaşımız fotoğraf çekmiş. Sosyal medyada paylaşmış, bize de hemen haber verdiler” dedi.

“Motosikletlilere saygı duyulmasını istiyoruz”

Motorcular birliğinden olan arkadaşlarının hepsine teşekkür eden Çelik, “Hastaneye geldiğimizde kız kardeşimin yanındalardı. Tanımadıkları halde başında bekliyorlardı. Ya motosikletlerin kullanılmasını yasaklasınlar ya da motorculara saygı duyulsun. Motorcular için yapılması gereken şeyler var. Mesela bariyerler var. Bariyerler motorcular için ölümcül bir şey. Bariyerler o kadar keskin ki motorla bir kaza yaptığınız anda ölümcül bir kazaya dönüşebiliyor. Motosikletlilere saygı duyulmasını istiyoruz. Arabadaki de bir insan motordaki de bir insan” diye konuştu. Çelik, kız kardeşinin yaklaşık 16 senedir motosiklet kullandığını belirterek, “Dünyanın her yerinde motosiklet kullandı ama İstanbul trafiğinde sürekli sıkıntı çekiyor maalesef” dedi.

“Hayatta kalabilmek istiyoruz”

Kadın Motosikletçiler Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Nur Köseoğlu ise, “Motosiklet üzerinde olan insanlar olarak bizim de arzu ettiğimiz yaşam şekli var. En önemlisi hayatta kalabilmek istiyoruz. Bütün mücadelemiz bu. Biz şunu istiyoruz. Belediye çalışmalarının makul saatlerde olması, bariyerlerin makul ölçülerde olması, yollarda. Bunlar yapıldıkça bir ayakta duracağız. En önemlisi yaşayacağız. Sürücülerin daha hassas daha dikkatli olmasını istiyoruz. Yaşam hakkımızı elimizden almayın” ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan Feride Ayça Çelik'in ise hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.