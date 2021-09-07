(Özel) Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda uzun bir tekstil kumaşı taşıyan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletine koyduğu uzun tekstil kumaşıyla seyahat eden şahsın trafiği ve arkasından gelen araçları tehlikeye attığı yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletine koyduğu uzun tekstil kumaşıyla yolculuk yapan şahıs ve onu sollamaya çalışan aracın trafikte seyretmeleri yer alıyor.