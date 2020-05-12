İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı

Sultangazi’de müşteri kılığında geldiği kuyumcuda 200 bin lira değerinde yüzüklerin bulunduğu tablayı çalan hırsız kaçtı.

Sultangazi'de müşteri kılığında geldiği kuyumcuda 200 bin lira değerinde yüzüklerin bulunduğu tablayı çalan hırsız kaçtı. Kuyumcu ve eşinin kovaladığı şahsız kayıplara karıştı.


Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce soyguncuların hedefi olan kuyumcu yine bir hırsızın hedefi oldu. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde cerrahi maske ve elinde eldivenle gelen şahıs bir süre yüzükleri inceledi. Üzerinde yaklaşık 200 bin TL değerinde çok sayıda yüzük bulunan tablayı iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yaralanarak alan hırsız, hızla dükkandan kaçtı. Kuyumcu ve eşi altınları alarak kaçan şahsın peşinden koşarken, şahıs hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarında inceleme yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.