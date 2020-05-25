(Özel) Necip Fazıl Kısakürek, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

yılında Pierre Loti'de bulunan Eyüp Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anma programında korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi yer aldı.

Türk Edebiyatına yüzlerce eser kazandıran ve 25 Mayıs 1983'te hayata gözlerini yuman Necip Fazıl Kısakürek, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ölümünün 37. yılında Pierre Loti'de bulunan Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliğine pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sadece Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı. Başkan Deniz Köken'in Necip Fazıl Kısakürek'in kabri başına çiçek koymasıyla başlayan anma programı Kuran tilavetiyle devam etti. 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı anma töreni yapılan dualarla sona erdi.

Anma programı sonrası açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Üstat Necip Fazıl'ın ölüm yıl dönümü. Hem bayram, herkesin bayramını üstadın mezarının başından tebrik ediyorum. Gelemeyenlerin selamını üstada, üstadın selamını ise gelemeyenlere iletiyorum. Ruhu şad olsun. Büyük mütefekkirdi. Gençlere çok örnek oldu. Bugün burada gençler tıklım tıklım olurlardı. Geçen yıl burada böyle bir kutlama yapmıştık. Şimdi pandemiden dolayı kimse gelemedi. Ama biz hem bu hasreti sizin aracılığınızla gidermiş olalım, üstat sevdalılarının hepsine buradan selam olsun diyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Yetiştirdiği gençlerle beraber önümüzdeki yüzyıllara nice şairlerin, nice mütefekkirlerin yetişmesini temenni ediyorum” dedi.